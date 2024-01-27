В Татарстане построили 12% жилья от плана на 2024 год

В Татарстане построили 12% жилья от плана на текущий год, доложил сегодня на совещании в доме правительства республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.



Соципотечную программу выполнили на 5,3%. Ввели 11 домов на 8,6 тыс. кв. м. В большей степени выполняется план по линии индивидуального жилищного строительства: согласно статистической отчетности, сдано 301 тыс. кв. м. — это почти 20% от плана.

По линии коммерческого строительства сдали 4,5% от запланированного объема — 20 многоквартирных домов суммарной площадью 66,4 тыс. кв. м.

В этом году заключены соглашения по реализации пяти нацпроектов и трех госпрограмм, в которые входят 222 объекта строительства и ремонта.

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Маргарита Головатенко