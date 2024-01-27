Раис Татарстана призвал активно поддерживать семьи участников СВО

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил в Год семьи уделить особое внимание многодетным семьям и семьям военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. Им нужно оказывать активную поддержку, сказал он на республиканском совещании в Доме правительства республики.

— 2024 год объявлен в России Годом семьи. Торжественная церемония открытия Года семьи прошла 23 января с участием Президента России Владимира Путина. Мы также провели хорошее мероприятие, принимали многодетные семьи. Семья — это основа государства. Забота о семьях — наша главная задача, — сообщил татарстанский лидер.

Раис Татарстана также поручил организовать в трудовых коллективах встречи с многодетными семьями и трудовыми династиями, провести тематические мероприятия для семей в учреждениях образования, здравоохранения, спорта и молодежной политики, а также уделить внимание вопросам поддержки многодетных семей и материнства.

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