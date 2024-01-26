АСИ подготовит образовательную программу для предпринимателей

В 2024 году Агентство стратегических инициатив (АСИ) планирует запустить акселерационную программу для предпринимателей — участников конкурса «Знай наших». Образовательная программа будет направлена на повышение экономических показателей и помощь в выходе на зарубежные рынки.



На стратегической сессии в Казани генеральный директор АСИ Светлана Чупшева отметила, что пройти программу смогут не только победители конкурса, но и другие его участники.

Раис республики Татарстан Рустам Минниханов рассказал о том, что предприятия региона выстраивают новые логистические и кооперационные связи, снижая импортозависимость.

Также на сессии обсудили проекты жителей республики, которые они подали на форум «Сильные идеи для нового времени», и новые стратегические инициативы по развитию страны. Их представят президенту на Наблюдательном совете.

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Маргарита Головатенко