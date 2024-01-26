В 2023 году в Татарстане количество уголовных дел по налоговым преступлениям выросло в 3,5 раза

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В 2023 году в Татарстане количество уголовных дел по налоговым преступлениям выросло в 3,5 раза — до 250, тогда как в 2022 году их количество составляло 68, сообщают «Новости Татарстана» ТНВ.



Сумма возмещенного ущерба по ним превысила 1,5 млрд рублей.

В минувшем году в Татарстане вырос рост преступности, возбуждено больше уголовных дел — с 4,5 тыс. в 2022-м до 4,6 тыс. в 2023-м.

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Маргарита Головатенко