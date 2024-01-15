Казанский «Рубин» взял на сборы в Турцию 27 футболистов

Казанский «Рубин» определился с заявкой на первый зимний сбор в Турции. В нее включили 27 футболистов.

В состав ввели Валентина Пальцева, который играет за челнинский «КАМАЗ». Всего на сборы поехали четверо вратарей, двое нападающих, девять защитников и 12 полузащитников.

Состав выглядит следующим образом:

вратари — Юрий Дюпин, Егор Шамов, Никита Янович, Никита Корец;

защитники — Дмитрий Кабутов, Игор Вуячич, Урош Дрезгич, Егор Тесленко, Алексей Грицаенко, Александр Мартынович, Валентин Пальцев, Мацей Рыбус, Илья Рожков;

полузащитники — Олег Иванов, Александр Зотов, Марат Апшацев, Угочукву Иву, Александр Ломовицкий, Руслан Безруков, Умарали Рахмоналиев, Валентин Вада, Никола Чумич, Лазар Ранджелович, Дарко Йевтич, Леон Мусаев;

нападающие — Джоэль Фамейе, Мирлинд Даку.

Первый сбор «красно-зеленых» продлится до 26 января. За это время казанцы сыграют два контрольных матча. 22 января подопечные Рашида Рахимова сразятся с сербским клубом «Напредак», а 26 января — со «Славией» из Болгарии.

«Реальное время» уже писало, что «Рубин» не возьмет на сборы защитника Егора Сорокина. Также клуб остался без нападающего Виталия Лисаковича, который перешел на правах аренды в калининградскую «Балтику».

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Айрат Назипов