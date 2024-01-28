Главное о коронавирусе за неделю: в Татарстане уменьшат число коек, в России ждут новые штаммы
Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19: 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае текущего года. Пережив самоизоляцию, масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию и введение QR-кодов, человечество постепенно вернулось к привычной жизни. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 22 по 28 января 2024 года. Так, в республике снизилось количество заболевших, заболеваемость в России идет на спад, а в Японии поймали махинаторов с ПЦР-тестами.
Заболеваемость в Татарстане идет на спад
- В Татарстане с 15 по 21 января COVID-19 выявили у 579 жителей республики. За прошлые семь дней вирусом заразился 961 человек. Всего с начала пандемии в республике зафиксировали 220 448 случаев.
- С 15 по 21 января в больницы были госпитализированы 102 местных жителя, еще 692 человека выздоровели. Всего с начала пандемии от COVID-19 вылечились 217 482 татарстанца.
- Летальных случаев не зафиксировано. Всего в Татарстане умерли от коронавируса 2 010 жителей республики.
- Как отметила замруководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина, в регионе снижается показатель заболеваемости коронавирусом. За третью неделю уровень заболеваемости COVID-19 ниже предыдущей недели в два раза.
- За три недели 2024 года в Татарстане зафиксировали 16 945 случаев гриппа и ОРВИ. Это ниже уровня предыдущей недели на 19,7% и ниже эпидемического порога на 14%.
- Замминистра здравоохранения республики Владимир Жаворонков на этой неделе напомнил, что в Татарстане продолжают работать 11 госпиталей, где оказывают помощь больным новой коронавирусной инфекцией. Их открывали ради территориальной доступности для местного населения. Сейчас в республике зафиксировано 15,6% свободных коек. Хотя обычно этот показатель не превышал 10%. Из-за положительной динамики в регионе могут сократить койки по COVID-19.
Ученый предположил появление новых штаммов
- В России за неделю с 15 по 21 января выявлено 26 000 случаев заражения коронавирусом. На предыдущей неделе этот показатель составлял 26 993 случая.
- За истекшую неделю были госпитализированы 3 248 заболевших коронавирусом. Показатель заболеваемости вырос в сравнении с предыдущей неделей на 6,9%. Выздоровели 29 629 человек. Всего от COVID-19 вылечились 23 268 040 человек.
- За неделю умер 141 россиян. Почти за три года коронавирус унес жизни 401 834 жителя страны.
- Число случаев COVID-19 в Омской области выросло за прошедшую неделю на 12,9%, до 323. Ежедневно в регионе фиксировалось от 3 до 77 случаев заболевания. Почти в 97% случаев болезнь протекает в виде ОРВИ.
- В Удмуртии заболеваемость ОРВИ выросла на четверть за неделю. Число заболевших составило 15 484 человека, это на 25% больше, чем за прошлую неделю.
- Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус исчерпал свой пандемический потенциал, однако новые штаммы вируса еще могут появиться.
- Он отметил, что за годы пандемии, вплоть до объявления ее отмены, Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), коронавирус, мутируя, действительно вызвал несколько серьезных волн заболеваемости. «Новые штаммы могут появиться, он [вирус] постоянно мутирует, но данный коронавирус по всем признакам свой пандемический потенциал исчерпал», — пояснил Онищенко.
ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в мире в период с 11 декабря по 7 января выросла на 4% по сравнению с предыдущими четырьмя неделями, при этом наибольшее число заболевших было выявлено в России — 225 198. Вместе с тем смертность в среднем в мире снизилась на 26%.
- Согласно данным организации, в мире за 4 недели было зарегистрировано 1 113 726 случаев заражения и 8 700 летальных исходов. Число госпитализаций выросло на 40%, превысив за 28 дней 173 тыс., а число пациентов, помещенных в отделения интенсивной терапии, увеличилось на 13% (всего около 1,9 тыс.). Самым распространенным в мире штаммом является JN.1.
- Помимо РФ, в пятерку стран с наибольшим количеством новых случаев заболевания коронавирусом вошли Сингапур (174 643), Италия (163 599), Греция (68 590) и Малайзия (67 206). В Италии зарегистрировано больше всего умерших — 1 016. Далее идут Россия (679), Польша (543), Швеция (446) и Греция (322).
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