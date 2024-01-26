Главстрой Татарстана проведет капитальный ремонт шести зданий за 261,4 млн рублей

Главстрой Татарстана подал заявку на закупку материалов для капитального ремонта объектов в республике.

В перечень вошли: многоквартирные дома в городе Агрыз по ул. Карла Маркса, 4, 14, 16; администрация Кукморского района: Кукмор, ул. Ленина, 13; село Муслюмово, ул. Пушкина, 26, а также здание филиала публично-правовой компании «Роскадастр» в Казани по ул. Авангардной, 60.

В Агрызе планируется капитальный ремонт фасада зданий, в Кукморе — капитальный ремонт зданий и гаража, благоустройство территории и приобретение мебели, оборудования и инвентаря. В селе Муслюмово ремонт планируется с приобретением мебели, оборудования и инвентаря.

Главстрой Татарстана назначил начальную цену закупки 261,4 млн рублей.

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