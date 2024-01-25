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Студентка КГЭУ завоевала гран-при премии «Студент года Татарстана»

20:54, 25.01.2024

Гран-при Республиканской премии «Студент года Республики Татарстан» вручили студентке государственного энергетического университета (КГЭУ), зампредседателю первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов университета — организатору межвузовского конкурса красоты и таланта «Яз Гузәле» Гузеле Газетдиновой.

Гран-при Газетдиновой вручил раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

— Для меня большая честь жить, и развиваться в моей любимой республике Татарстан, вносить вклад в её развитие. Молодежь Татарстана самая везучая, потому что мы живем в такой чудесной республике!, — сказала студентка.

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Маргарита Головатенко
ОбществоОбразование Татарстан
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