Цена нефти марки Brent поднялась выше $81 за баррель впервые с конца декабря

Цена мартовского фьючерса на нефть эталонной марки Brent поднялась выше $81 за баррель впервые с 27 декабря 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE Futures.

В моменте ее стоимость поднималась на $81,22 за баррель. По состоянию на 16.25 ее стоимость упала на 32 цента, то есть до $80,90.

К утру четверга цена фьючерса нефти марки Brent выросла до $80,44. В среду цена поднялась выше $80 за баррель. Рост составил 49 центов.



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