В Татарстане 12 территориально-сетевых организаций не соответствуют федеральным критериям
В Татарстане 12 территориально-сетевых организаций не соответствуют федеральным критериям и должны прекратить работу с ноября этого года. Об этом сообщил в отчете глава Госкомитета республики по тарифам Александр Груничев.
— Среди них — ООО «Интеграция», ООО «КамАЗ-Энерго», сетевая компания Казанского авиационного завода, — уточнил он.
Таким образом, их потребители должны перейти на обслуживание сетевой компанией.
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