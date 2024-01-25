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В Татарстане 12 территориально-сетевых организаций не соответствуют федеральным критериям

15:39, 25.01.2024

В Татарстане 12 территориально-сетевых организаций не соответствуют федеральным критериям и должны прекратить работу с ноября этого года. Об этом сообщил в отчете глава Госкомитета республики по тарифам Александр Груничев.

— Среди них — ООО «Интеграция», ООО «КамАЗ-Энерго», сетевая компания Казанского авиационного завода, — уточнил он.

Таким образом, их потребители должны перейти на обслуживание сетевой компанией.

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Луиза Игнатьева
Общество Татарстан
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