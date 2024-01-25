В Татарстане потеплеет до -4 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

К концу этой недели в Татарстан вернется потепление. К выходным температура воздуха опустится до -4 градусов, прогнозируют в Гидрометцентре региона.

В ближайшие сутки, 26 января, Татарстан будет располагаться в гребне повышенного давления. Ночью температуры воздуха составят от -11 до -16 градусов, при прояснениях до -20˚, днем ожидаются от -7 до -12˚.

В субботу и воскресенье ожидается снег. 27 января в республике возможна слабая метель. Температуры воздуха ожидаются ночью в пределах от -8 до -13 градусов, днем от -4 до -9 градусов. Такая же температура будет и в воскресенье. Синоптики прогнозируют облачную погоду.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В начале следующей недели, 29—30 января, ожидается спокойная погода с температурами ночью от -9 до -14 градусов, днем от -3 до -8 градусов. Местами возможен небольшой снег.

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Айрат Назипов