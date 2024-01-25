Суммарная задолженность по кредитам физлиц в Татарстане составила триллион рублей

Суммарная задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам в Татарстане, на 1 декабря 2023 года составила один триллион рублей. Республика занимает первое место по этому показателю в Приволжском федеральном округе, изучило «Реальное время» данные Центробанка.

Второе место с показателем 960 млрд рублей занимает Башкортостан. Третье место — у Самарской области. Задолженность в этом регионе находится на уровне 580 млрд рублей.

Суммарная задолженность по кредитам физлицам в ПФО — 5,9 трлн рублей. Больше только в ЦФО — 10 трлн рублей. По России этот показатель достиг 33 трлн рублей.

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