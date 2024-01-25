Брошенный автомобиль частично парализовал движение троллейбусов маршрутов №7

В Казани по улице Саид-Галеева, 6 не могут проехать троллейбусы маршрута №7. Движение электротранспорта парализовал брошенный автомобиль.

Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс», на место вызвали сотрудников ГИБДД. До тех пор троллейбусы не смогут начать движение.

За прошедшие сутки с улиц Казани вывезли 37,5 тысячи тонн снег. С 17 января дорожные службы доставили на специальные пункты 273 тысячи тонн снега, сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома города. Как уточнили в ведомстве, процессу мешают брошенные на дороге машины. В этих случаях приходится вызвать сотрудников ГИБДД и эвакуаторы.



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