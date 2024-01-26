Силовики Татарстана изъяли 640 кг наркотиков и задержали 337 водителей-наркоманов
За год в Татарстане выявлено 2,5 тысячи потребителей наркотиков из числа 18,5 тысячи человек, направленных полицейскими на медицинское освидетельствование. При этом установлено, что 337 водителей находились за рулем в состоянии наркотического опьянения.
Эти цифры озвучили накануне в МВД Татарстана, подводя итоги работы.
В 2023-м на территории республики вскрыли свыше 6 тысяч наркопреступлений, из которых больше тысячи совершены в составе группы. Совместно с сотрудниками УФСБ по РТ и Татарской таможни наркополицейские установили четыре факта контрабанды наркотиков и сильнодействующих средств путем отправки почтовых отправлений из-за границы.
Также силовики республики изъяли из незаконного оборота более 640 кг наркотических средств и психотропных веществ и ликвидировали шесть подпольных лабораторий по их производству.
А еще за год в Татарстане возбудили пять уголовных дел по фактам отмывания наркодоходов, общий размер легализованных дилерами средств в МВД оценили в 6 млн рублей.
Подробности — в репортаже «Реального времени».ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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