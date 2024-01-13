Татарстанцы стали чаще разводиться и меньше жениться

Жители Татарстана стали реже регистрировать браки. За 10 месяцев 2023 года в республике поженились 21,3 тысячи пар, что на 7,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Тогда узами браки себя связали 22,8 тысячи пар, следует из официальной статистики.

При этом татарстанцы стали чаще подавать на развод. За указанный период распалось 12 038 пар. Это на 15 случаев больше, чем было годом ранее.

Напомним, коэффициент разводимости в Татарстане один из самых низких в Приволжском федеральном округе. Меньше он только в Мордовии — 2,9 развода на тысячу человек населения. В Чувашии этот показатель, как и в Татарстане, — 3,6.

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