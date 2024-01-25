Нефть марки Brent подорожала до $80,44 за баррель

Цена фьючерса нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE выросла почти на 40 центов. К утру четверга, 25 января, ее стоимость выросла до $80,44.

В среду цена поднялась выше $80 за баррель. Рост составил 49 центов.

Как рассказал «Реальному времени» председатель правления финансовой группы «Финам» Владислав Кочетков, снижение темпов роста американской и китайской экономик в 2024 году может привести к слабой динамике цен на нефть, что, в свою очередь, может неблагоприятно сказаться на российской валюте.

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