Капитализация Microsoft впервые в истории достигла $3 трлн

Стоимость американской компании Microsoft на фондовом рынке впервые в истории достигла отметки $3 трлн. Об этом сообщает «Газета.ru», ссылаясь на агентство Reuters.

Ценные бумаги Microsoft увеличились на 1,7%, достигнув $405,63 за единицу.

Это позволило компании преодолеть уровень рыночной капитализации в $3 трлн. В это же время акции прямых конкурентов, Apple, упали на 0,35% и торговались на уровне $194,82. Таким образом, стоимость компании составила $3,01 трлн.

Как считают аналитики, Microsoft вышла в лидеры на рынке в области генеративного искусственного интеллекта благодаря инвестициям в создавшую ChatGPT компанию OpenAI.

В начале 2024 года рыночная стоимость Microsoft на короткое время превзошла капитализацию Apple на торгах 11 января. Это произошло впервые с ноября 2021 года. Тогда цена бумаг Microsoft выросла на 0,9%, в то время как акции Apple подешевели на 1,1%. Это привело к тому, что капитализация Microsoft превысила $2,87 трлн, в то время как рыночная стоимость Apple составила около $2,86 трлн.

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Илина Хакимова