Microsoft впервые с 2021 года обошел Apple по капитализации

Рыночная стоимость Microsoft на короткое время превзошла капитализацию Apple на торгах 11 января. Это произошло впервые с ноября 2021 года, сообщает MarketWatch.

На торгах в понедельник цена бумаг Microsoft выросла на 0,9%, в то время как акции Apple подешевели на 1,1%. Это привело к тому, что капитализация Microsoft превысила $2,87 трлн, в то время как рыночная стоимость Apple составила около $2,86 трлн.

Отмечается, что за последние 10 лет Microsoft и Apple постоянно делили титул самой дорогой компании в США. Исключение составил лишь короткий период в начале 2019 года, когда лидерство перешло к Amazon.

Основной фактор успеха Microsoft в последнее время — лидерство в сфере генеративного искусственного интеллекта и ориентация на корпоративных клиентов. В свою очередь, у Apple наблюдается сокращение выручки на протяжении последних четырех кварталов.

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Маргарита Головатенко