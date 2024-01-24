Видеонаблюдение на президентских выборах охватит все 89 регионов страны

Видеонаблюдение на выборах президента России будет проходить во всех 89 регионах страны, сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, сообщает РАПСИ.



Камерами будет охвачено 40 тысяч объектов видеонаблюдения — как в ходе голосования, так и в ночное время, а еще при подсчете голосов. Наблюдение будет вестись в местах, где производится перемещение избирательных бюллетеней из ящиков для голосования в сейф-пакеты. На участках с камерами проголосуют 80% избирателей.

Выборы состоятся весной 2024 года и продлятся три дня: 15,16,17 марта.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко