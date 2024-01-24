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Видеонаблюдение на президентских выборах охватит все 89 регионов страны

20:25, 24.01.2024

Видеонаблюдение на выборах президента России будет проходить во всех 89 регионах страны, сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, сообщает РАПСИ.

Камерами будет охвачено 40 тысяч объектов видеонаблюдения — как в ходе голосования, так и в ночное время, а еще при подсчете голосов. Наблюдение будет вестись в местах, где производится перемещение избирательных бюллетеней из ящиков для голосования в сейф-пакеты. На участках с камерами проголосуют 80% избирателей.

Выборы состоятся весной 2024 года и продлятся три дня: 15,16,17 марта.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
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