В 2023 году в Татарстане возбудили 260 уголовных дел по преступлениям несовершеннолетних

В 2023 году в Татарстане было возбуждено 264 новых уголовных дела по преступлениям, совершенным несовершеннолетними. Из них 206 дел уже направлены в суд, где будут рассмотрены обвинения против 248 подростков, сообщает СУ СК России по республике.



Следователи уделили внимание вопросу вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность. По каждому случаю преступления, совершенного подростком, проверяется, не было ли вмешательства взрослых. В результате было возбуждено еще 26 уголовных дел по данному вопросу.

Так, в 2023 году вынесли приговор мужчине, который совместно с несовершеннолетним приобретал наркотики через интернет. В дальнейшем они осуществляли их реализацию путем так называемых закладок в Казани. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко