Поволжский университет спорта судится из-за срыва поставки швейцарского оборудования

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На поставке оборудования сказались санкции

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма пытался засудить казанскую компанию «СЛП» за срыв сроков по поставке оборудования из Швейцарии. Спор между сторонами рассмотрел Арбитражный суд Татарстана. Как говорится в материалах дела, в 2022 году университет заключил госконтракт с местными бизнесменами, по договору они должны были привезти во Дворец водных видов спорта электронную систему судейства и хронометража. В вузе заплатили за это 25,6 миллиона рублей.

Швейцарское оборудование должно было быть доставлено в столицу Татарстана 25 декабря, но во время «СЛП» сделать этого не смогли. Тогда учебное заведение выставило им счет в качестве неустойки 2,6 миллиона рублей. Для этого в казанскую компанию была отправлена претензия, которая ими была проигнорирована. В университете же посчитали, что организация несвоевременно исполнила обязательства по контракту.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Однако же на заседании суда было установлено, что на поставку оборудования повлияли европейские санкции, которые были введены в отношении России. Представители «СЛП» заявили, что, согласно техническому заданию к контракту, товар должен быть изготовлен исключительно швейцарской компанией Swiss Timing LTD не ранее чем в 2022 году. Они также указали на то, что торговые ограничения ЕС и Швейцарии прямо не позволяли импортировать оборудование в Россию после июля 2022 года. Об этом свидетельствует регламент совета ЕС от 8 апреля 2022 года «О внесении изменений в Регламент (ЕС) №833/2014 от 21.07.2014 года об ограничительных мерах в связи с действиями России по дестабилизации ситуации в Украине» (п.1 ст. 31): запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, отдельные виды (группы) товаров любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России или для использования в России». В регламенте также прописаны товары и оборудование для занятий спортом, включая лыжный спорт, гольф, дайвинг и водные виды спорта.

Как указали юристы «СЛП», изменение внутренних регламентов ЕС, связанных с поставкой оборудования на экспорт, невозможность прямого заказа товара у изготовителя Swiss Timing (LTD) привели к нарушению сроков исполнения обязательств по контракту. Для того чтобы выйти из сложившейся ситуации и все-таки доставить оборудование в Россию, бизнесмены решили заказать его через посредников. Эта фирма и приобрела товар в Швейцарии, организовала перевозки, платежи, таможенное оформление, перегрузку и отправила товар в Россию.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кроме этого, на закупке оборудования сказалось еще и отключение ведущих российских банков от международной системы SWIFT, что замедлило переводы денег за рубеж. Если до санкций платежи в валюте проводились банками как правило в срок до 5 дней, после введения ограничений срок увеличился до 10—30 дней. Проблем с поставкой товаров добавил и уход из России крупных перевозчиков, в том числе таких как TNT, FedEx, UPS, DHL. Учитывая все это, оборудование, заказанное Поволжским университетом, доехало до Казани только в апреле 2023 года, а в вуз оно попало спустя пару дней.

В вузе попросили заменить товар

Уже 9 мая прошлого года «СЛП» начали установку электронной системы судейства и хронометража, со своей задачей компания справилась за неделю. Но уже 23 мая вуз отправил компании претензию о ненадлежащем исполнении обязательств по договору, с замечаниями к поставленному товару. Университет попросил предоставить им техническую документацию и заменить кейс для транспортировки и хранения хронометра. Для этого стороны даже заключили дополнительное соглашение. Согласно договору, кейсы были заменены с пластиковых на металлические. Вуз заплатил за это 75 тысяч рублей.

realnoevremya.ru (архив)

После разбирательств Арбитражный суд пришел к выводу, что компания «СЛП» попала в обстоятельства, которые не зависели от них. По его мнению, организация принимала все разумные меры для исполнения обязательств по контракту. Кроме этого, со стороны ответчиков отсутствуют какие-либо факты недобросовестного уклонения от исполнения обязательств. Судья отметил, что в конечном счете контракт исполнен, товар принят заказчиком и используется по назначению.

Как итог, суд встал на сторону «СЛП», вузу отказали в удовлетворении его искового заявления.



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Александр Зарипов