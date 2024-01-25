Казанские приставы добились погашения фирмой долгов почти на 5 млн рублей

Приставы Казани по Советскому району смогли добиться от крупной компании электроэнергетики погашения долга в размере 4,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Татарстану.

Как уточняется, результата добиться помог арест банковских счетов и запрет на регистрационные действия всего автопарка ООО.

Дело обстояло следующим образом: должник, ООО, заключил договор об оказании сервисного обслуживания оборудования с одной из казанских фирм. Подрядчик выполнил работы со своей стороны, но ООО их не оплатило. Так и не дождавшись своих денег, фирма подала иск в суд.

Было вынесено решение взыскать сумму долга 4,5 млн рублей и почти 100 тысяч рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

Позже на основании документа было возбуждено исполнительное производство. Руководство ООО, однако, проигнорировало решение суда. Тогда пристав-исполнитель вынес постановления об аресте банковских счетов и запрете на регистрационные действия всего автопарка.

В результате ООО погасило долг в полном объеме.



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Илина Хакимова