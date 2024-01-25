Эксперт: параметры продаж валютной выручки в России могут смягчить до 50—70%

В России возможно смягчение параметров продажи валютной выручки экспортерами с 90% до 50—70%. Такую точку зрения высказал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин, обсуждая предложение правительства страны продлить продажу валютной выручки до конца 2024 года.

По словам эксперта, на порог обязательной репатриации и продажи выручки влияют многие факторы, такие как ценовые картины на товарных рынках, динамика курса валют, макроэкономические параметры.

Укрепление рубля возможно, если продажа валютной выручки действительно будет пролонгирована, отметил Бахтин в беседе с «Газетой.Ru». В первом квартале этого года он ожидает, что курс доллара закрепится на уровне 87 рублей, возможны колебания к 83,5—85 рублям. Для евро это, соответственно, уровни 93—95 рублей. Положительно повлияет на укрепление российской валюты и высокая ключевая ставка, добавил эксперт.

Минфин России высказался за продление меры, тогда как Центробанк посчитал это необоснованнным.

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Галия Гарифуллина