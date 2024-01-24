В России предложили отменить уплату НДФЛ для многодетных семей

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отменить уплату налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян, имеющих статус многодетных, на весь период его действия.

Изменения предлагается внести в статью 217 Налогового кодекса РФ.

В пояснительной записке к проекту указывается, что, «согласно данным Минтруда России, на сегодняшний день в нашей стране проживает около 2 млн 300 тыс. многодетных семей». Депутаты выразили мнение, что «такое число недостаточно и необходимо переходить к практическим мерам стимулирования и поддержки».

— Одной из таких мер может стать отмена обязанности по уплате налога на доходы физических лиц для граждан Российской Федерации, имеющих статус многодетных, на период действия данного статуса, — предложили законодатели.



Депутаты подчеркнули, что такая мера поддержки должна коснуться тех, кто «не состоит на учете в органах опеки и попечительства, правоохранительных органах; психоневрологических и наркологических диспансерах, не лишен родительских

прав».

Законодатели объяснили, что, по их мнению, «поддержка многодетных семей на государственном уровне необходима в связи с негативной демографической ситуацией».

Депутаты считают, что «при указанном ранее количестве многодетных семей на всю страну

потери федерального бюджета не будут существенными». Однако они признали, что «следует отметить, что потери бюджетов субъектов Российской Федерации от введения такой меры будут иметь место, в связи с чем видится необходимым обеспечение местных бюджетов и бюджетов субъектов Российской Федерации поддержкой из средств федерального бюджета

(временной или постоянной)».

По оценке депутатов, размер выпадающих доходов бюджетной системы может составить около 20 млрд 900 тыс. рублей.

Проект в ГД внесли лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, кандидат на выборы президента РФ от КПРФ Николай Харитонов, депутаты Нина Останина, Юрий Афонин, Николай Коломейцев, Алексей Куринный, Олег Смолин.



Вчера президент России Владимир Путин подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет статус многодетных семей и определят меры поддержки для них. Так, многодетными признаются семьи, которые имеют на иждивении трех и более детей.



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Илина Хакимова