Совместный годовой бюджет ГУ и МЧС Татарстана составил около 5 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Совместный годовой бюджет Главного управления и МЧС Татарстана составил около 5 млрд рублей. Об этом в ходе своего доклада на итоговой коллегии ведомства рассказал временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС РФ по РТ Ирек Кадамов.

— Он профинансирован и законтрактован на 100%. Кредиторской и дебиторской задолженности на конец 2023 года, как и задолженности по социальным выплатам, не имелось, — сказал он.

Сегодня премьер-министр Татарстана Алексей Песошин вручил спасателям Татарстана ключи от девяти единиц новой техники. Так, в автопарк вошли:

автобус НЕФАЗ-5299;

мобильный комплекс радиационно-химической обработки на базе автомобиля КАМАЗ;

автомобиль радиационной и химической разведки на базе автомобиля УАЗ;

«Урал-4320-80»;

автоцистерна 6,0-40 на базе автомобиля КАМАЗ-5557;

автоцистерна 4,0-40 на базе автомобиля КАМАЗ-53605;

автоцистерна 6,0-40 на базе автомобиля КАМАЗ-43118;

автоцистерна 6,0-40 на базе автомобиля КАМАЗ-43118;

лодка маломерная.

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Максим Кокунин