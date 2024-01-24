Песошин возложил цветы к памятнику пожарным, погибшим при исполнении служебного долга

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин возложил цветы к подножию стелы пожарным, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщил корреспондент «Реального времени» с коллегии Главного управления МЧС России по Татарстану и МЧС РТ по подведению итогов работы по основным направлениям деятельности за 2023 год и задачах на 2024 год.

После церемонии возложения цветов память погибших пожарных почтили минутой молчания.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В мероприятии также приняли участие начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Синьков, генерал-лейтенант внутренней службы Рафис Хабибуллин, временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Татарстану Ирек Кадамов и другие почетные гости.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Перед этим премьер-министр Татарстана вручил ключи спасателям республики от 9 единиц новой техники. Как уточняется, она была приобретена за счет средств федерального и республиканского бюджетов.

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Илина Хакимова, Максим Кокунин