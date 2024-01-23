В Казани сохраняются девятибалльные пробки
По состоянию на 11.50 во вторник, 23 января, в Казани сохраняются девятибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Большие трудности испытывают водители, которые двигаются с Мамадышского тракта на проспект Победы. Затор на участке растянулся больше чем на 7 км.
Серьезные пробки можно встретить в центре города, в Авиастроительном и Приволжском районах Казани, а также на участке от Казани до Куюков.
Еще заторы ждут водителей на въезде в город со стороны Лаишевского района и на трассе М-7 вблизи поселка Новониколаевский.
Утром вторника пробки в Казани достигли 10 баллов. Дорожная ситуация была сложной практически во всех районах столицы Татарстана. Из-за этого многие казанцы опоздали на работу.
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