Суд в Москве оштрафовал Apple на 800 тысяч рублей за неудаление запрещенного контента

Штраф за неудаление экстремистской литературы: Таганский суд Москвы вынес решение о наложении штрафа на компанию Apple Distribution International LTD в размере 800 тысяч рублей. Причиной штрафа стало неудаление компанией литературы, признанной экстремистской в России, из сервиса Apple Books.



Это уже второе привлечение Apple к ответственности в России по статье ч. 2 ст. 13.41 КоАП. Ранее, в августе 2023 года, компанию оштрафовали за аналогичное нарушение на 400 тысяч рублей.

В последние годы крупнейшие интернет-компании, включая Apple, неоднократно привлекались к ответственности в России за неудаление запрещенного контента. Штрафам подвергались Google, Telegram, Twitter и др.

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Маргарита Головатенко