Минтруд Татарстана ищет флориста для Дня защитника Отечества и Международного женского дня за 1,7 млн рублей
Как выяснило «Реальное время», Минтруд Татарстана ищет подрядчика на оказание флористических услуг в рамках празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Стоимость контракта оценивается в 1,7 млн рублей.
Согласно техническому заданию, цветы должны иметь свежесрезанный вид, быть без надломов, темных и коричневых пятен, признаков увядания и следов отцветания. Форма растений, окраска цветов и листьев должны соответствовать характерным определенному виду и сорту цветов.
В перечень услуг, которые должен оказать подрядчик, вошли:
- Флористическая композиция (для награждения) из розы, гербера, листьев аспедистры, салала, хризантемы, ириса, альстремерии и эустомы — 46 штук.
- Композиция (для украшения столов) из оазиса, роз, гиппеаструма, гвоздик, салала, рускуса, тюльпанов, гортензии — 2 штуки.
- Гвоздики для вложения — 300 штук.
- Букет из роз — 3 штуки.
- Венок для возложения — 1 штука.
- Композиция — букет из роз, альстремерий, гербера, хризантемы, солидаго — 880 штук.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым