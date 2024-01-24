На проведение противоэпидемических мероприятий в Нурлатском районе направят почти 1 млн рублей

Как выяснило «Реальное время», исполком Нурлатского района Татарстана потратит почти 1 млн рублей на проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий в 2024 году. В перечень мест, в которых необходимо оказать услуги, войдут парки, скверы, водоемы, а также поселки.

Так, подрядчику предстоит провести дератизацию — мероприятия по истреблению грызунов — на общей площади в 440 тысяч кв. метров. В перечень мест войдут: городской парк Нурлата, поселки Мамыково, Кичкальня, Елаур, Тумба, Заречный и другие. Дезинсекцию от комаров также проведут на территории 11 водоемов и одной площадки для проведения Сабантуя — общая площадь работ 134 тысячи «квадратов».

Также будут проведены и противоклещевая обработка и дезинфекция в очагах инфекционных заболеваний. Первая затронет территории парков Спортивный, Гагарина, Дуслык, Медведского. В ходе второго вида работ специалистам предстоит уничтожить очаги малярии, чесотки и туберкулеза.

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Максим Кокунин