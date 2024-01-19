В казанском метро вывели дополнительные составы

Из-за непогоды и, как следствие, сложной дорожной ситуации в Казанском метрополитене ввели дополнительные составы. Об этом рассказали в МУП «Метроэлектротранс».

— В связи с погодными условиями и плотным пассажиропотоком в Казанском метрополитене на линию выведены дополнительные составы для обеспечения быстрых и комфортных перевозок, — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что Казанский метрополитен и наземный электрический транспорт работают в штатном режиме, а также призвали казанцев «по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле по городу».

Пробки в Казани утром пятницы, 19 января, достигли 9 баллов.

По городу наблюдается большое количество ДТП. Сложная дорожная ситуация практически во всех районах столицы Татарстана. Гидрометцентр Татарстана ранее объявил штормовое предупреждение из-за предстоящей метели с сильным ветром. Сегодня до 21.00 мск на территории республики и в ее столице ожидается метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее.

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Илина Хакимова