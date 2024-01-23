В Альметьевском районе Татарстана временно закрыли трассу Кичуй — Кузьминовка

В Альметьевском районе Татарстана временно ограничили движение по трассе Кичуй — Кузьминовка. Как сообщили в пресс-службе Миндортранса республики, это связано с производственной необходимостью.

— Продлевается прекращение движения транспортных средств по автомобильной дороге на срок до 31.12.2024, с осуществлением объезда по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Республики Татарстан, Альметьевск — Чупаево, «Казань — Оренбург» — Маметьево — Чупаево и по автомобильной дороге общего пользования федерального значения Республики Татарстан Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан, — сказано в сообщении.

Летом прошлого года в Альметьевске закрыли часть трассы Р-239. Ограничение вводили из-за велогонки.

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