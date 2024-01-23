Владимир Путин и ас-Сиси дали старт строительству четвертого блока АЭС «Эль-Дабаа»

Президент России Владимир Путин вместе со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси дали старт заливке бетона в основание энергоблока №4 первой в стране атомной электростанции «Эль-Дабаа».

Заливка бетона означает старт строительства нового энергоблока. После этого проект начнут реализовывать в полную мощность: одновременно будут возводиться все четыре блока АЭС.

«Эль-Дабаа» расположена в области Матрух на берегу Средиземного моря — в 350 км от Каира. В состав АЭС войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения «3+», что соответствует самым высоким требованиям эффективности и безопасности.

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