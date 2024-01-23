Прокуратура раскрыла причину отравления угарным газом двух детей в Татарстане

Азнакаевская городская прокуратура завершила проверку по факту отравления угарным газом двух детей. По данным ведомства, причиной инцидента стала обратная тяга, возникшая из-за промерзания дымохода вследствие непогоды.

Как рассказал старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, после инцидента специалисты устранили все неисправности. По требованию надзорного ведомства они также проверили другие квартиры и провели разъяснительную работу с жильцами по предотвращению несчастных случаев.

Инцидент произошел в новогодние праздники на улице Нефтяников в Азнакаево. 13-летнего мальчика и 15-летнюю девочку доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь. В момент случившегося дома находились бабушка и мать детей, третий ребенок гулял на улице.



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