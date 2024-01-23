В Набережных Челнах открыли последний блок инфекционной больницы после капремонта

В Набережных после капитального ремонта открыли последний лечебный корпус инфекционной больницы. Блок Г осмотрел министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин, пишет Chenly-biz.ru.

За счет республиканского бюджета, в больнице поэтапно провели капитальный ремонт блоков А, Б, В1, В2, Г. Их общая площадь превысила 32 тыс. кв. м.

Лечебный корпус состоит из приемно-диагностического, инфекционных отделений и 38 мельцеровских боксов, которые оснащены санузлами, обеззараживателями и кондиционерами. У каждой кровати имеется вакуум-отсос с подведением кислорода, кнопка вызова персонала. В случае поступления пациентов с особо опасными инфекциями предусмотрено передаточное окно из палаты в коридор, позволяющее минимизировать контакт с инфекцией.

Год назад в инфекционной больнице запустили в эксплуатацию блок А. Он рассчитан на 56 пациентов. В случае необходимости он сможет принять до 72 человек.

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