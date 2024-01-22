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В России создали федеральный кадровый резерв для госслужбы

22:51, 22.01.2024

В России создали федеральный кадровый резерв на государственной гражданской службе, следует из указа, подписанного президентом страны Владимиром Путиным.

Систему рекомендовано использовать для назначения управленцев руководителям федеральных и региональных органов власти, государственных компаний и корпораций.

Из документа следует, что кандидаты в резерв будут проходить специальный отбор по профессиональному уровню и проходить необходимые проверки, а еще отчитываться о доходах.

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Марграита Головатенко
ОбществоВласть
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