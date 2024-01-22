В России создали федеральный кадровый резерв для госслужбы
В России создали федеральный кадровый резерв на государственной гражданской службе, следует из указа, подписанного президентом страны Владимиром Путиным.
Систему рекомендовано использовать для назначения управленцев руководителям федеральных и региональных органов власти, государственных компаний и корпораций.
Из документа следует, что кандидаты в резерв будут проходить специальный отбор по профессиональному уровню и проходить необходимые проверки, а еще отчитываться о доходах.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым