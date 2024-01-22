Власти предложили альтернативу слову «маркетплейс» для улучшения онлайн-торговли

Власти призвали доработать законопроект об онлайн-торговле, чтобы торговые площадки могли вносить изменения в условия работы с продавцами чаще, чем раз в год, сообщает РБК.



Власти также предложили придумать альтернативное слово для описания торговых площадок. Конкретные альтернативные термины не были указаны.



Предлагается отказаться от жестких ограничений на изменения в контрактах между маркетплейсами и продавцами. Это связано с тем, что рыночная ситуация может быстро меняться, что требует соответствующих корректировок в условиях договоров. Правительство предлагает установить определенные условия для изменений существенных положений контрактов, например, не чаще одного раза в 3 месяца.

Также предлагается сохранить возможность для маркетплейсов штрафовать контрагентов и блокировать их личные кабинеты. Это необходимо для взыскания средств с недобросовестных продавцов и пресечения незаконной деятельности. Однако предлагается ввести ограничения, чтобы пользователи не потеряли доступ ко всей информации и документам.

Кроме того, правительство просит авторов законопроекта объяснить, почему необходимо запретить интернет-площадкам продавать собственные торговые марки, включая технологически сложные товары. Вместо этого предлагается рассмотреть вариант прямой коммуникации между потребителями и продавцами на площадке, чтобы обеспечить более качественное обслуживание клиентов.



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Маргарита Головатенко