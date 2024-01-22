Утвержден перечень видов дорогостоящего лечения за счет средств ИИС-3

Правительство России утвердило список из 18 видов дорогостоящего лечения, оплату которых можно произвести за счет средств индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3) без его закрытия, такое распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.



Среди видов лечения, включенных в перечень, — хирургические вмешательства, терапия онкологических, сердечно-сосудистых и других тяжелых заболеваний. Также сюда входят пересадка органов, тканей и костного мозга, лечение почечной и печеночной недостаточности и другие сложные медицинские процедуры.

ИИС-3 — это специальный счет, позволяющий инвестировать средства в различные финансовые инструменты. Изменения в законодательстве, принятые в декабре прошлого года, расширили возможности использования средств на таких счетах для оплаты дорогостоящего лечения.



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Маргарита Головатенко