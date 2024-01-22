Казань стала одним из самых активных регионов в продвижении своего туризма

Казань становится одним из наиболее активных российских регионов в продвижении собственного туристического потенциала. Это происходит на фоне того, как все регионы страны стремятся продвигать свои бренды.



Такие города, как Москва, Санкт-Петербург и Казань, выделяются своими инвестициями в продвижение. Они также активно используют возможности киноиндустрии для привлечения туристов. Татарстан продвигает себя как культурный и гастрономический центр.

Несмотря на различия в усилиях, некоторые регионы с ограниченным количеством гостиниц, благодаря активному привлечению туристов, показывают динамичный рост. Это, например, Красноярский и Хабаровский края, Кемеровская, Новосибирская и Вологодская области.

Результаты усилий регионов различаются из-за разных бюджетов и квалификации маркетологов, сообщает АТОР.

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Маргарита Головатенко