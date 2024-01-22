Прокуратура помогла ребенку-инвалиду из Казани получить необходимые лекарства

В Приволжском районе Казани прокуратура провела проверку по заявлению местной жительницы о нарушениях прав ее дочери-инвалида на лекарственное обеспечение, сообщил старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Выяснилось, что девочке-инвалиду с июля 2020-го по март 2021-го не выдавали необходимые для жизни лекарства. Ее матери приходилось покупать их за свой счет.

Прокуратура подала иск в суд на региональное Министерство здравоохранения, требуя возместить матери затраты на лекарства. Суд иск удовлетворил, затраты возместили и девочке организовали поставку медикаментов.

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Маргарита Головатенко