«Татавтодор» потратит более 6,7 млн рублей на обслуживание своих камер видеонаблюдения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», «Татавтодор» потратит более 6,7 млн рублей на обслуживание камер видеонаблюдения, расположенных сразу в нескольких городах и поселках республики.

Подрядчику предстоит следить за состоянием 263 IP-видеокамер, 62 поворотных камер и 43 аналоговых. Также он будет отвечать за 15 видеосерверов и 93 Wi-Fi-точки.

В перечень мест, где будут оказываться услуги, войдут Казань, Набережные Челны, Кукмор, Нижнекамск, Киндери, Рыбная Слобода, Кулаево, Арск и др.

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Максим Кокунин