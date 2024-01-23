В Казани откроют второй перинатальный центр

В Казани ведется подготовка к открытию второго перинатального центра. Он станет одним из самых крупных акушерских центров в Поволжском регионе, сообщили в Минздраве Татарстана.

Медики, которые будут работать в новом центре, проходят дополнительное обучение в институте усовершенствования врачей. Центр будет оборудован самым современным высокотехнологичным оборудованием.

По замыслу создателей центра, здесь будут принимать до 8 тысяч родоразрешений в год— как естественных, так и при помощи кесарева сечения. Само открытие запланировано на февраль 2024 года.

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