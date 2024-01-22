В Казани появится музей науки и технологий Татарстана

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

В Казани намерены создать музей науки и технологий Татарстана. Финансирование проекта ожидается в 2024 году, сообщил на итоговой коллегии Минстроя республики президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

Предполагается, что музей будет рассказывать о научных и технологических достижениях Татарстана. На данный момент в Казани нет единого музея, который бы охватывал историю и современные разработки предприятий и организаций региона, а существующие заводские музеи часто труднодоступны для широкой общественности.



Проект музея планируется реализовать в 2024 году, так как текущий год объявлен в республике Годом научно-технологического развития.



По мнению Рифката Минниханова, Академия наук Татарстана может стать центром привлечения внимания для представителей науки, бизнеса и молодежи, сообщает пресс-служба раиса республики.

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Маргарита Головатенко