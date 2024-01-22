В Казани в этом году начнут реконструировать храм-памятник павшим воинам

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Казани в этом году при финансировании РПЦ начнут реконструировать храм-памятник павшим воинам. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени» с заседания итоговой коллегии Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

В рамках реконструкции будут выполнены необходимые работы: берегоукрепление, усиление стен, устройство отсечной гидроизоляции, реставрационные работы, устройство лестницы, деревянного настила и благоустройства территории.

Ранее стало известно, что в 2022 году неизвестные вломились в храм-памятник павшим войнам, тогда специалисты обнаружили, что ограждение по периметру объекта повреждено.

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