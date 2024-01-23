13 тысяч школьников в Тверской области получили трудовой опыт за 2023 год

В Тверской области за прошлый год первый трудовой опыт получили 13 тысяч подростков. Об этом сообщает «Афанасий Бизнес».

Значительная доля из них — 8 105 человек устроились в организации бюджетной сферы. Внебюджетную сферу выбрали 4 863 несовершеннолетних. Они были трудоустроены в отраслях энергетики и ЖКХ, торговли и общественного питания, сельского хозяйства, транспорта, строительства, лесного хозяйства, туризма, информации и связи, а также на обрабатывающих производствах. Всего в регионе принять подростков на работу были готовы 1 025 предприятий и организаций.

В число обязанностей, которые выполняли школьники, вошли благоустройство территорий школ, сортировка учебной литературы, работа вожатыми. Также подростки занимались плетением маскировочных сетей для участников СВО. В больницах юные работники заносили информацию в электронную базу данных, подшивали документы или поддерживали чистоту в помещениях. Занятые в социальной сфере помогали детям с особенностями здоровья и пожилым людям.



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Галия Гарифуллина