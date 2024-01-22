Авария на Декабристов: работы по устранению продолжаются
Специалисты местного предприятия прилагают усилия, чтобы завершить ремонтные работы и восстановить водоснабжение к 7.00 утра 23 января 2024 года.
В городе продолжаются активные мероприятия по ликвидации последствий аварии на водопроводе, которая произошла по адресу ул.Декабристов, 83.
Ранее сообщалось, что движение по ул. Амирхана от ул. Четаеева до Чистопольской было ограничено. Сейчас ограничения сняли, движение восстановлено в полном объеме.
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