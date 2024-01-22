Коммунальщикам Казани передали новую снегоуборочную технику

В своем телеграм-канале Рустам Минниханов сообщил, что коммунальщикам передали новую технику, в том числе и снегоуборочную.

— Ребята уже несколько дней работают в авральном режиме, устраняя последствия недавних снегопадов. Спасибо им большое. Пусть новые машины облегчат их непростой труд, — написал раис Татарстана.

Ранее стало известно, что для уборки Казани задействовано от 2,3 тысячи дворников.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».