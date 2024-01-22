Дороги в Казани из-за «Игр будущего» могут перекрыть на день раньше

Власти Казани обсуждают возможность перекрытия дорог в связи с «Играми будущего» раньше намеченного срока. Соответствующий проект проходит антикоррупционную экспертизу.

Изначально дороги в городе хотели начать перекрывать с 17 февраля. По новому постановлению движение начнут ограничивать 16 февраля с 0 часов. Речь идет об участке дороги на улице Абдуллы Бичурина — от здания №46 по ул. Чистопольской до ул. Сибгата Хакима. Ограничения будут действовать до 28 февраля.



Местные проезды вокруг Казанского цирка — от Кремлевской набережной и Кремлевского моста до парковочной зоны на площади Тысячелетия перед восточной стороной Центрального стадиона Казани перекроют с 21 февраля вместо 22 февраля. Ограничения будут действовать до 27 февраля.

Еще один местный проезд между ЖК «Магеллан» и Ледовым дворцом спорта «Татнефть Арена» от ул. С. Хакима до ул. Чистопольской закроют с 16 по 27 февраля.

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