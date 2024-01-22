В «Играх будущего» по фиджитал-баскетболу в Казани сыграют команды из США, Франции и Испании

В соревнованиях по фиджитал-баскетболу, которые пройдут в рамках «Игр будущего», примут участие 16 команд. В турнире сыграют коллективы из разных стран, сообщают организаторы турнира.

В «Играх будущего» сыграют следующие команды:

Ramboot Esports (Испания), Les Guepards (Бенин), «Лига про тим» (Россия), Partizan Esports (Сербия), Paris Phygital (Франция), «Урал баскет» (Россия), Holcattes (Гватемала), Dangerous (Черногория), Antananarivo (Мадагаскар), Exponenta team (Белоруссия), Phoenix AZE (Азербайджан), R10 Team USA (США), Carribean Squad (Аргентина), MDMX (Китай), УНИКС (Россия), TBA.

Соревнования пройдут в Казани с 21 по 29 февраля. Участники турнира разыграют $1,25 млн. Победитель получит $437 500, серебряный призер — $200 000, бронзовый — $150 000. Жеребьевка состоится позднее.

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