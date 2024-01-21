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«Ак Барс» выиграл у «Спартака» по буллитам в матче КХЛ

19:57, 21.01.2024

Казанский «Ак Барс» одержал победу над «Спартаком» по буллитам. Встреча в Казани завершилась со счетом 4:3.

В первом периоде гости забили гол благодаря шайбе Максима Цыплакова. Дмитрию Кагарлицкому удалось сравнять счет. Позже Цыплаков вновь забросил шайбу. Второй гол «Ак Барсу» принес Артем Лукоянов.

Во втором периоде ни один ХК не отметился заброшенными шайбами. В третьем периоде Илья Сафонов вывел казанскую команду вперед, однако гости сравняли счет. В серии буллитов победу одержал «Ак Барс». Автором решающего гола стал Вадим Шипачев.

Хозяева заняли четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 64 очка. Гости находятся на четвертом месте с 64 очками.

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Галия Гарифуллина
СпортХоккей Татарстан
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